Пророссийский Додон может проиграть на выборах президента Молдовы - рейтинги

Экс-премьер Молдовы Майя Санду имеет шансы победить действующего президента на предстоящих выборах.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Институтом публичных политик.

Согласно результатам, если во второй тур будущих президентских выборов выйдут действующий президент Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду, лидер партии "Действие и солидарность", последняя опережает его на несколько процентов.

33,3% респондентов ответили, что голосовали бы за Санду, 29,1% - за Додона.

В то же время, только 11% опрошенных верят, что Майя Санду победит на выборах, тогда как в победу Додона верят 22,4%.

Другие потенциальные соперники Додона имеют меньшие шансы: лидер "Нашей партии" Ренато Усатый набрал бы во втором туре 26,3% по сравнению с 27,2% у Додона, а лидер "Платформы Достоинство и правда" Андреа Нестасе - 24,7% против 30,6% у Додона.

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Опрос проводился 13-23 июня по телефону. Всего опросили около 1200 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет около 3%.

Напомним, президентские выборы в Молдове должны состояться 1 ноября 2020 года.

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