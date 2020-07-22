Турция ответила на демарш Греции по поводу бурений в Средиземном море

Турция в ответ на демарш Греции из-за планов турецкой сейсморазведки возле греческого острова Кастеллоризо заявила, что зона принадлежит к ее континентальному шельфу и назвала претензии Греции такими, что противоречат международному праву.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном спикером министерства иностранных дел Турции Хами Аксоем.

"Морская территория, в которой будет осуществлять исследования корабль Oruç Reis, расположена полностью в пределах континентального шельфа, как было сообщено ООН, и в рамках лицензии, предоставленной правительством Турции Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) в 2012 году", - отмечается в заявлении.

Представитель МИД добавляет, что другое судно сейсмической разведки, Barbaros Hayrettin Paşa, уже проводило исследование на части этой территории в предыдущие годы.

Территория, о которой идет речь, отмечает он, находится в 2 км от турецкой Анатолии, и за 580 км от континентальной части Греции.

"Греция ... утверждает, что зона, где будет осуществляться разведка, находится в пределах ее собственного континентального шельфа. Эти заявления Греция объясняет наличием отдаленных островов вдали от континентальной части страны, в частности Кастеллоризо. Эти максималистские претензии Греции по континентального шельфа противоречат международному праву и судебным решениям ... Поэтому мы отвергаем эти неоправданные утверждения Греции", - добавляют в сообщении МИД Турции.

Напомним, МИД Греции во вторник подал демарш в МИД Турции через свое посольство в Анкаре в знак протеста против объявленных планов турецкой сейсморазведки на юг и восток от греческого острова Кастеллоризо с 21 июля по 2 августа.

Также министр иностранных дел Греции заявил, что незаконное поведение Турции в Восточном Средиземноморье грозит сплоченности НАТО и отношениям Анкары с Европейским Союзом.

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