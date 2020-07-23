Посол Великобритании в Украине ожидает надлежащего расследования поджога дома Шабунина

Посол Великобритании в Украине заявила, что шокирована новостью о поджоге дома председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и ожидает надлежащего расследования.

Как пишет "Европейская правда", об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в своем Twitter.

"Шокирована новостью о поджоге дома Виталия Шабунина. Радует, что никто не пострадал. Важно полноценно расследовать эту и любые другие атаки на антикоррупционных активистов и привлечь виновных к ответственности", - отмечает она.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс:



"Шокована новиною про підпал будинку Віталія Шабуніна. На щастя, ніхто не постраждав. Важливо повноцінно розслідувати цю та будь-які інші атаки на антикорупційних активістів та притягнути винуватців до відповідальності. #Ukraine" https://t.co/rgAVtbr6cb — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) July 23, 2020

Перед этим обеспокоенность известием о пожаре в доме Шабунина выразил глава представительства ЕС в Укране Матти Маасикас.

Как ранее сообщала "Украинская правда", председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что сегодня ночью его дом подожгли, обошлось без жертв.

Позже соосновательница ЦПК Дария Каленюк заявила, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки.