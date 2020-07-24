МАУ до 15 августа сократит полеты в страны ЕС из-за продления ограничений на поездки

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" до 15 августа сократит запланированные рейсы в связи с продлением запрета на свободное пересечение границ Шенгенской зоны для граждан Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом объявили в пресс-службе авиакомпании.

"В связи с тем, что Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на две недели для третьих стран, в частности для Украины, МАУ сокращает полетную программу на соответствующий период", - отмечается в сообщении.

В то же время, в списке не только рейсы в страны ЕС.

До 15 августа полностью отменяют рейсы в Ларнаку, Берлин, Тбилиси, Прагу, Вену и Кишинев.

Еще часть будут осуществлять один раз в неделю вместо нескольких: из Киева в Ниццу, Рим, Милан, Неаполь, Мюнхен, Мадрид и Барселону.

Напомним, 16 июля Совет ЕС обновил перечень "безопасных" третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории. Ни одну новую страну в список "безопасных" ЕС решил не добавлять.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в этот вторник отмечал, что МИД ведет переговоры с государствами-членами Шенгенской зоны о разрешении на пересечение границ для граждан Украины, однако прогресс в этом вопросе является ограниченным.