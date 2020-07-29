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Финляндия хочет разъяснений от РФ после подозрения в нарушении воздушного пространства

Среда, 29 июля 2020, 15:50

МИД Финляндии требует от посольства РФ разъяснений после сообщения о нарушениях финского воздушного пространства двумя российскими истребителями Су-27.

Об этом министерство сообщило в среду, пишет "Европейская правда".

"Министерство иностранных дел Финляндии связалось с посольством России в Хельсинки и попросило предоставить разъяснения относительно подозрений в нарушении воздушного пространства", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

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Министерство обороны Финляндии во вторник, 28 июля, сообщило о возможном нарушении финского воздушного пространства двумя российскими военными самолетами Су-27.

"Это пока подозрение, которое должна тщательно проверить пограничная служба", - отметила директор коммуникаций минобороны Ниина Хюрскю.

Вероятное проникновение российского Су-27 в воздушное пространство Финляндии произошло около 14:00 28 июля над Финским заливом вблизи Хельсинки.

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