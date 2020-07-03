Швеция продлила запрет на въезд украинцев до конца лета

Шведское правительство приняло решение продлить временный запрет на въезд в Евросоюз через Швецию до 31 августа.

Об этом говорится в заявлении на сайте посольства Швеции в Украине, сообщает "Европейская правда".

"Решение принято в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. Цель запрета на въезд, как и раньше, - снизить распространение вируса SARS-CoV-2 и уменьшить вспышку COVID-19", - говорится в заявлении.

На сайте правительства Швеции отмечается, что временный запрет на въезд в Швецию граждан стран за пределами ЕС, Единой экономической зоны и Шенгенской зоны был продолжен с некоторыми смягчениями ограничений.

В частности, отменено требование о том, что въезд для определенных путешественников должен быть с целью возвращения домой. Это означает, что въезд разрешен для граждан ЕС и лиц, имеющих вид на жительство в Швеции, и членов их семей, независимо от цели поездки.

Люди, которые живут в определенных указанных странах, также будут допущены в Швецию. По-прежнему иностранные граждане с острой необходимостью или функцией в Швеции также могут въезжать в страну.

Кроме того, запрет не распространяется на путешественников из 15 стран, которые ЕС внес в "безопасный" список.

Также запрет на въезд не распространяется на несколько категорий людей, например: медицинские работники, пограничники, сезонные работники в сельскохозяйственном секторе, люди, которые путешествуют с целью обучения и тому подобное.