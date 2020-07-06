Греция возобновит прямые рейсы в Британию с 15 июля

Греция начнет принимать прямые рейсы из Великобритании с 15 июля.

Об этом заявил представитель правительства Стелиос Пецас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Ссылаясь на ряд мер, объявленных премьер-министром Кириакосом Мицотакисом на прошлой неделе, Пецас отметил, что ключевой целью было поддержка работников в туристической отрасли, которая сильно пострадала от пандемии.

Он добавил, что Греция входит в число немногих стран, которые "продолжают проводить целенаправленные проверки путешественников".

Что касается Швеции, то власти Греции мониторят эпидемиологические данные в стране, и будут принимать какие-либо решения, исходя из прогресса.

Напомним, британское правительство обнародовало список стран, после посещения которых не потребуется обязательная 14-дневная самоизоляция при возвращении, в список вошла и Греция.

Правительство Великобритании ожидает, что страны, включенные в список, ответят по принципу взаимности, ослабив свои собственные ограничения.

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