МИД просит остановить продажу авиабилетов украинцам, которых могут остановить на границе

Министерство иностранных дел просит предотвратить продажу авиабилетов за границу гражданам Украины, которых по "посткоронавирусным" правилам могут не впустить в страну назначения.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на официальной странице дипломатического ведомства.

Министерство иностранных дел Украины обратилось с официальным письмом к Министерству инфраструктуры и Государственной авиационной службе Украины с рекомендацией "провести соответствующую разъяснительную работу" с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки из Украины.

"Наша цель - предотвратить продажу билетов гражданам Украины в страны, которые не разрешают въезд украинским туристам, и/или если они не имеют подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (вида на жительство, документов учебных заведений, подтверждения компетентных органов страны въезда т.д.)", - объясняют в сообщении.

В МИД напомнили, что при этом ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами путешественники, и объяснили, как подготовиться к путешествию, чтобы не повторить судьбу украинцев, которые уже третьи сутки ночуют в изоляторе аэропорта Афин.

"Безвизовый режим с Европейским Союзом предусматривает не только права на свободное передвижение украинцев в ЕС, но и обязательства, в частности, уважение и соблюдение законов и правил страны ЕС", - отмечает МИД.

В МИД Украины ранее заявили, что украинцы попали в такую ​​ситуации по вине авиакомпаний, поэтому они должны вернуть украинцев в Киев за свой счет.

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