Сбивание самолета МАУ: Иран готов к раунду переговоров в октябре - МИД

Иран готов в октябре в Тегеране провести следующий раунд переговоров о сбивании самолета МАУ и выплате компенсаций.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины после встречи министра Кулебы с заместителем главы МИД Ирана по юридическим вопросам и международному праву Мохсеном Бахарвандом, пишет "Европейская правда".

"Мохсен Бахарванд подчеркнул заинтересованность Ирана в скорейшем завершении переговоров и готовности провести их очередной раунд в октябре 2020 года в Тегеране", - сообщили в МИД.

Бахарванд подтвердил, что иранская сторона берет на себя ответственность за сбивание украинского самолета и серьезно отнесется к выполнению своих международно-правовых обязательств по установлению обстоятельств трагедии, привлечению виновных к ответственности и выплате необходимых компенсаций, добавили в министерстве.

30 июля в Киеве состоялся первый раунд переговоров с иранской стороной, которые Кулеба охарактеризовал как конструктивные. Он заявил, что в дальнейшем будут происходить консультации с участием следователей, технических экспертов и юристов, по итогам которых будут определены суммы убытков для выплаты компенсаций.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.