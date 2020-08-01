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Авиаотрасль считает необоснованными ограничения поездок в Европе, требует пересмотра

Суббота, 1 августа 2020, 13:51

Ассоциации авиакомпаний и аэропортов Европы выразили глубокую обеспокоенность по поводу несостоятельности европейских правительств применить согласованные и научно обоснованные подходы к ограничениям на поездки во времена пандемии коронавируса.

Об этом говорится в письме, направленном премьер-министрам, министрам транспорта, здравоохранения и внутренних дел стран Европейского Союза, Шенгенской зоны и Великобритании, сообщает "Европейская правда".

Письмо опубликовано Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). IATA, а также европейский Международный совет аэропортов (ACI EUROPE) и ассоциация Авиакомпании для Европы (A4E) подписали документ.

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В письме содержится крайне критический отзыв о введении новых ограничений в отношении отдельных стран. Многие из этих ограничений, заявляют организации, не соответствуют принципам, изложенным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Ассоциации отмечают, что пандемия нанесла сокрушительный экономический удар по авиационному сектору. Однако, несмотря на неоднократные призывы к научно обоснованному, согласованному и скоординированному подходу к новым ограничениям, появились различные национальные подходы, и некоторые из них противоречат рекомендациям экспертов и еще больше подрывают доверие потребителей.

"Европейский авиационный сектор призывает страны ЕС/Шенгенской зоны и Великобританию пересмотреть ограничения на поездки, которые были наложены в отношении друг друга, включая карантин", - говорится в письме трех ассоциаций.

"Мы не видим никаких обоснованных научных и пропорциональных обоснований таких ограничений с точки зрения политики здравоохранения", - добавляется в письме.

Некоторые европейские страны ввели карантинные меры против других стран ЕС. Например, Великобритания ввела обязательный карантин для путешественников из Испании, что вызвало жесткую критику Мадрида.

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