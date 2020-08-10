В центре Минска снова закрыли метро, стянутая спецтехника и милиция
В понедельник вечером, когда в Беларуси ожидаются новые акции протеста, в центре Минска закрыли несколько станций метро, стянуты силы правоохранителей и спецтехника.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ряд белорусских СМИ.
По данным TUT.by, закрыто на вход и выход 6 станций метро. Это сделано "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда проходят станции без остановки.
На подъездах со всех направлений к стеле "Минск - город-герой" стоят автозаки, автобусы, микроавтобусы с бойцами в полной экипировке.
У прохожих проверяют документы. Площадь вокруг стелы огородили, к ней можно пройти только после осмотра.
Еще с утра в центре города закрыты все парковки: как платные, так и бесплатные, сообщает Белсат. Возле цирка на улице Купалы размещены 2 бронированных автомобиля, спецтехника и несколько пожарных МАЗов.
По "техническим" причинам закрылись два торговых центра. На площади Независимости много милиции, но людей туда пока пропускают. На проспекте Победителей и в районе площади Победы дежурят машины ГАИ.
Напомним, в ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. В результате тысячи людей были задержаны, десятки ранены.
По результатам ЦИК Беларуси, у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской - 10,09%.
ЕС осудил применение силы к участникам протестов в Беларуси и призвал к честному подсчету голосов.
Свои заявления с осуждением насилия против граждан в Беларуси ранее обнародовали Польша, Литва, Эстония, Германия и президент Европейского совета.
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