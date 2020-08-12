В парламенте Литвы предлагают не признавать Лукашенко легитимным президентом

Комитет по иностранным делам Сейма Литвы принял заявление, в котором назвал выборы в Беларуси фальсифицированными и предложил не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Это было сделано с согласия всех партий. Мы обратимся к парламентам других демократических стран, чтобы они сформировали похожую позицию, и вместе с ЕС будем требовать проведения повторных выборов", - сказал член комитета Жигимантас Павильонис.

Он также добавил, что Сейм обратится ко всем демократическим странам за поддержкой такой позиции и собирается вместе с ЕС требовать новых выборов.

Также в заявлении содержатся требования об освобождении всех представителей оппозиции и гражданского общества, прекращение применения силы против мирных демонстрантов, соблюдение свободы прессы и собраний, других политических и гражданских прав.

В заявлении предлагается правительству Литвы ввести национальные санкции, добиваться общих с ЕС санкций.

Комитет одобрил проведение внеочередной парламентской сессии для обсуждения белорусского вопроса.

Напомним, министры иностранных дел стран-членов ЕС 14 августа соберутся на внеочередную встречу по поводу последних событий в Беларуси.

Как известно, кандидат в президенты Беларуси Светлане Тихановская выехала в Литву 11 августа, ей выделили жилье и охрану.

В команде оппозиционерки сначала сказали, что кандидатку в президенты вывезла из страны белорусские власти. Впоследствии появилось видеообращение Тихановской, в котором она говорит, что это ее собственное решение. Впрочем, очевидно, что видео было записано под давлением белорусских силовиков.

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