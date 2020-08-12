У парламенті Литви пропонують не визнавати Лукашенка легітимним президентом

Комітет у закордонних справах Сейму Литви прийняв заяву, в якій назвав вибори в Білорусі сфальсифікованими і запропонував не визнавати Олександра Лукашенка легітимним президентом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Це було зроблено за згодою всіх партій. Ми звернемося до парламентів інших демократичних країн, щоб вони сформували схожу позицію, і разом з ЄС будемо вимагати проведення повторних виборів", - сказав член комітету Жигімантас Павільоніс.

Він також додав, що Сейм звернеться до всіх демократичних країн за підтримкою такої позиції і збирається разом з ЄС вимагати нових виборів.

Також в заяві містяться вимоги про звільнення всіх представників опозиції і громадянського суспільства, припинення застосування сили проти мирних демонстрантів, дотримання свободи преси та зібрань, інших політичних і цивільних прав.

У заяві пропонується уряду Литви ввести національні санкції, домагатися спільних з ЄС санкцій.

Комітет схвалив проведення позачергової парламентської сесії для обговорення білоруського питання.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн-членів ЄС 14 серпня зберуться на позачергову зустріч щодо останніх подій у Білорусі.

Як відомо, кандидатка у президенти Білорусі Світлані Тихановська виїхала до Литви 11 серпня, їй виділили житло і охорону.

У команді опозиціонерки спершу сказали, що кандидатку в президенти вивезла з країни білоруська влада. Згодом з’явилося відеозвернення Тихановської, в якому вона каже, що це її власне рішення. Втім, очевидно, що відео було записане під тиском білоруських силовиків.

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