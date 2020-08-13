Открытие Святой Софии как мечети привело к росту случаев коронавируса в Турции - СМИ

Открытие собора Святой Софии как мечети вызвало новые случаи заболевания коронавируса в Турции, поскольку профилактические меры не соблюдались строго во время первой молитвы.

К такому выводу пришли специалисты в сфере здравоохранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Turkish Minute.

Около 350 000 человек пришли в собор Святой Софии и на прилегающую к нему территорию 24 июля после того, как памятник Византийской эпохи снова стал мечетью.

У некоторых из 500 гостей мечети, включая парламентариев и журналистов, был диагностирован COVID-19. При этом не соблюдалась социальная дистанция и отсутствовали защитные маски.

Число новых ежедневных случаев заболевания начало расти и превысило 1000 сразу после праздника Курбан-байрам.

"После открытия собора Святой Софии мы также слышали о многих случаях среди политиков. Но это потому, что они регулярно проходят обследования каждые три дня, чтобы убедиться, что они здоровы", - сказал турецкий врач, который предпочел остаться анонимным.

Доктор Эргин Коджилдирим, детский кардиоторакальный хирург и доцент кафедры кардиоторакальной хирургии Медицинской школы Питтсбургского университета, сказал, что визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Собор Святой Софии выглядел так, как будто правила социального дистанцирования было трудно поддерживать внутри памятника из-за большой толпы людей, которые хотели увидеть президента или сфотографироваться.

"Я думаю, что кадры из собора заставили многих медицинских работников чувствовать себя расстроенными, поскольку внезапный шаг, подобный этому, может разрушить многомесячные усилия по сдерживанию вируса. Если для установления доверия нужно время, то потерять его очень быстро", - добавил он.

На сегодняшний день в Турции, по официальным данным, от коронавируса умерло 5858 человек, и страна пока не входит в список безопасных для путешествий государств, регулярно обновляемый ЕС.