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НАТО не представляет угрозы для Беларуси – генсек

Вторник, 18 августа 2020, 17:16

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Беларуси соблюдать основополагающие права своих граждан.

Об этом он заявил после телефонного разговора с польским президентом Анджеем Дудой, сообщает "Европейская правда".

"Важная дискуссия с президентом Польши Анджеем Дудой по Беларуси. Минск должен продемонстрировать полное уважение к фундаментальным правам. НАТО не несет угрозы и не имеет военного наращивания в регионе. Мы остаемся бдительными и готовыми защищать всех союзников", - написал Столтенберг в Twitter.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что НАТО наращивает военную мощь и "лязгает гусеницами" у границы с Беларусью.

В НАТО ответили, что многонациональное присутствие Альянса в его восточной части не представляет угрозы ни для одной страны.

Литва ранее заявляла, что военная "помощь" Беларуси будет означать вторжение в страну.

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