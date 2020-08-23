Белорусские власти придумали причину появления армии в городах

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что армия находится в местах для защиты мемориалов Второй мировой войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр заявил в специальном обращении, которое транслировалось на телеканале "ВоенТВ Беларуси"

Министр отметил, что эти памятники священные и жители страны ходят к ним помолиться и возложить цветы. "Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем!", - заявил министр.

По его словам, армия берет под охрану памятники Второй мировой, и призвал протестующих не приближаться к монументам и не проводить митинги возле них. "Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах - вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией", - добавил он.

Напомним, что накануне Александр Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси, заявил о приведении в полную боевую готовность основные части Вооруженных сил и переброске войска на границу с Польшей.

Также Лукашенко подтвердил, что в ответ на забастовку журналистов государственных СМИ, на государственной "Белтелерадиокомпании" начали работать журналисты из России.