Украина ожидает подписания соглашения о взаимодействии с Британией во время визита Зеленского в Лондон

Украина с Британией завершают работу над соглашением, которое зафиксирует будущее взаимодействия стран после Brexit, и рассчитывает на его подписание в ходе визита президента Владимира Зеленского в Лондон.

Об этом будущий посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал в интервью "Европейской правде".

По словам дипломата, приоритетом №1 для него сейчас является организация визита президента Зеленского в Великобританию. Он отметил, что приглашение премьер-министра Великобритании на этот визит было уже давно, но COVID-19 вносит коррективы.

"Сейчас Украина с Британией завершают работу над соглашением, которое зафиксирует будущее нашего взаимодействия (она заменит Соглашение об ассоциации в отношениях Украины и Великобритании. - ЕП). Мы хотим подписать соглашение во время визита. Нынешнее состояние ее готовности позволяет на это рассчитывать, а не подгоняя документ до даты визита", - рассказал Пристайко.

По его словам, в этом соглашении будет меньше исключений по сравнению с Соглашением об ассоциации с ЕС. При этом он предположил, что торговая и политическая части соглашения могут быть разделены.

"Свободная торговля является основой соглашения. Есть даже мысль о том, не стоит ее сделать отдельным документом, отдельно от политической части. Сейчас переговоры ведутся в одном документе, но я не исключаю, что может возникнуть желание: "Слушайте. Нам надо довести переговоры до конца по торговому треку. Но перед этим мы хотим подписать большую политическую договоренность". В таком случае торговую часть мы выделим", - заявил дипломат.

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