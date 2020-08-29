Министр здравоохранения Молдовы заразилась коронавирусом

Министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбревяну сообщила, что заболела коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом Думбревяну написала в своем Facebook в субботу.

"В течение семи месяцев Молдова сталкивается с беспрецедентным кризисом. Медицинские учреждения вместе с другими органами власти, вместе с ответственными гражданами пытаются противостоять инфекции", - написала министр.

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"Все это время мы боролись за жизнь каждого гражданина, прошли через невероятные трудности. К сожалению, мы потеряли коллег и друзей, которым не удалось победить болезнь. Сейчас и я борюсь с болезнью", - добавила она.

Думбревяну отметила, что "это трудно, и морально, и физически".

"Но я принимаю лечение, прописанное врачами, и надеюсь, что сумею победить COVID-19", - написала она.

Судя по результату теста, который опубликовала министр, коронавирус у нее подтвердили 25 августа.

Ранее в Молдове подтвердили коронавирусную инфекцию у вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции и у советника премьер-министра страны, но правительство на карантин решили не отправлять.