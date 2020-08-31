В Нидерландах начинается очередной блок судебных слушаний по делу МН17

В Нидерландах 31 августа начинается очередной блок судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте суда.

Слушания под названием "Блок III - А" будут продолжаться в течение недели до 4 сентября. Защита родственников жертв катастрофы получит возможность обращения в суд, чтобы получить ответ на вопрос по поводу возможных требований о возмещении ущерба.

Также будет рассмотрен вопрос дополнительного расследования, о чем просила защита одного из четырех обвиняемых.

Во время слушания в июле защита обвиняемого по делу россиянина Олега Пулатова получила от суда разрешение осмотреть обломки авиалайнера.

Слушания по-прежнему будут проходить в судебном комплексе Схипхол близ Амстердама. Процесс идет в отсутствии обвиняемых - трех граждан России и одного Украины - Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергей Дубинский, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Как сообщалось, прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.

Напомним, 10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ за ее роль в сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.

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