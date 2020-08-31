Словакия изменила порядок въезда для украинцев

Словакия с 1 сентября требует от лиц, прибывающих из Украины, зарегистрироваться при въезде в страну.

Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, поступившему от Пограничной полиции Словацкой Республики, с 08:00 понедельника по киевскому времени при пересечении границы от лиц, следующих из Украины в Словакию, будут требовать подтверждения регистрации на веб-странице https://korona.gov.sk/uk/ehranica.

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Подтверждение будет направляться на электронную почту, указанную при регистрации, отметили пограничники.

Обязательную регистрацию Словакия ввела для рисковых стран, к которым относится Украина.

Как сообщалось, Венгрия сохранит разрешение на транзитный проезд для граждан Украины после 1 сентября, когда начнет действовать решение о закрытии границ для иностранцев, но путешественники должны будут выполнить ряд требований.