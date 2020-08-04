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На борту рейса KLM на Ибицу произошла драка из-за отказа британцев лететь в масках

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На борту рейса KLM на Ибицу произошла драка из-за отказа британцев лететь в масках

Вторник, 4 августа 2020, 10:51

На борту рейса авиакомпании KLM на Ибицу началась драка после того, как двое пассажиров отказались надевать маски.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Independent.

Инцидент произошел в минувшую пятницу после вылета из Амстердама. На борту началась драка после того, как двое британских отдыхающих отказались от требования надеть маску. Драку сняли на видео другие пассажиры.

В аккаунте Instagram, который впервые разместил видео в воскресенье утром, утверждалось, что один из пассажиров был англичанином и пил водку.

На видео видно, что во время задержания одного из хулиганов пассажиры прижали его коленями к полу.

KLM заявила, что оба мужчины были задержаны с помощью других пассажиров и позже были арестованы испанской полицией по прибытии на Ибицу.

"Двое пассажиров отказались надеть маски, и они беспокоили своих попутчиков физически и вербально. Пилот сообщил местным властям, и по прибытии оба пассажира были арестованы. Безопасность полета не была нарушена", - сказал представитель авиакомпании.

В компании отметили, что пассажиров перед посадкой проверяли на наличие масок, а также сообщили, что во время полета бортпроводники делали напоминание о необходимости ношения их в течение всего полета.

Маски обязательны на рейсах KLM и в аэропортах Нидерландов.

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