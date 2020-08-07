В Польше впервые более 800 новых больных коронавирусом

В Польше за сутки обнаружили более 800 новых случаев коронавируса, что снова стало "антирекордом" с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Министерство здравоохранения Польши сообщило о росте количества больных на 809, что является наибольшим показателем за все время эпидемии.

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Вчерашний "антирекорд" составил 726 случаев.

Большинство заражений вновь произошли в Силезском воеводстве - 259, а также Малопольском и Мазовецком - 144 и 104 соответственно. В остальных регионах - менее 50 случаев.

Умерли за минувшие сутки 13 больных.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Польше с начала эпидемии возросло до 50 324, из них 1787 - умерли, 36 041 - выздоровели.

Напомним, накануне министр здравоохранения Польши анонсировал усиление карантина в 19 районах, где ситуация наиболее опасна.