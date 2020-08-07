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Brexit: Лондон говорит о прогрессе в переговорах о ЗСТ с ЕС

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Brexit: Лондон говорит о прогрессе в переговорах о ЗСТ с ЕС

Пятница, 7 августа 2020, 16:03

Британский министр, курирующий переговоры по Brexit, заявил в пятницу, что с Европейским Союзом был достигнут прогресс, поэтому он считает, что обе стороны заключат соглашение о свободной торговле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Все свидетельствует о том, что мы добились прогресса в отношениях с Евросоюзом. Я верю, что будет благоприятный исход переговоров", - заявил Майкл Гоув журналистам в Северной Ирландии.

Хотя Британия всегда говорила, что считает соглашение возможным, тон комментариев Гоува - одного из самых высокопоставленных сторонников Brexit в правительстве Бориса Джонсона - был явно более положительным, чем в последние месяцы, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз готов пойти на компромисс, смягчив свое требование к Британию в будущем учитывать правила ЕС о государственной помощи.

"Отношения, которые мы имеем с Евросоюзом, - конструктивные, прагматичные и впечатляющие", - сказал Гоув, добавив, что, по его мнению, соглашение может быть достигнуто, хотя впереди еще много работы.

Великобритания и ЕС планировали вести дополнительные торговые переговоры до 2 октября, менее чем за две недели до саммита, на котором блок надеется принять соглашение с Лондоном.

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