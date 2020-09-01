Курт Волкер вошел в руководство транспортной компании в Украине

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер с 1 сентября стал независимым членом совета директоров компании BGS Rail, которая работает в Украине.

Об этом сообщает издание "Лига" со ссылкой на пресс-службу компании, пишет "Европейская правда".

Также Волкер будет работать советником председателя и совета директоров материнской компании Avia Solutions Group.

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Как отметили в компании, назначение Волкера поможет BGS Rail "добиться успеха в разработке и реализации планов роста, которые увеличат прямые иностранные инвестиции, и будет способствовать созданию новых рабочих мест на украинском рынке".

BGS Rail - украинская дочерняя компания литовской Baltic Ground Services (BGS) - международного поставщика наземного обслуживания, заправки самолетов, логистических услуг ADR, которая входит в состав Avia Solutions Group - крупнейшей аэрокосмической бизнес-группы Центральной и Восточной Европы из 83 офисами и производственными станциями.

BGS Rail предоставляет в долгосрочную аренду полувагоны, крытые вагоны и зерновозы, предназначенные для перевозки угля, руды, щебня, металлопроката, дерева, зерна и пр. С августа 2020 года компания также осуществляет самостоятельное управление парком полувагонов.

В 2018 году BGS получила лицензию, позволяющую компании предоставлять услуги ж/д грузоперевозок в Украине.

Курт Волкер был спецпредставителем Государственного департамента США по вопросам Украины с 2017 по 2019 год. Волкер подал в отставку в сентябре прошлого года, когда в США разгорелся "Украинагейт" из-за давления американского президента Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.

Конгресс США начал процедуру импичмента Трампа из-за обвинений, будто он хотел получить компромат от Киева на бывшего вице-президента Байдена и его сына Хантера, который был членом совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings.

Президент Трамп в итоге был оправдан Сенатом.

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