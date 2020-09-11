США объявят санкции против властей Беларуси через несколько дней - Госдеп

Официальный Вашингтон будет готов в ближайшие дни объявить дополнительный перечень индивидуальных санкций против лиц, ответственных за фальсификации выборов в Беларуси.

Об этом заявил в пятницу во время телефонной конференции заместитель госсекретаря США Стивен Биген, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Я ожидаю, что в ближайшие дни мы сможем окончательно определить дополнительный перечень санкций, которые будут введены параллельно с теми (ограничениями - Ред.), которые вводит Европейский Союз", - отметил представитель Госдепа.

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Он пояснил, что определение конкретного списка представителей белорусского режима, против которых планируются санкции США, основывается прежде всего на подготовке необходимой юридической базы с доказательствами, подтвержденными документально.

В этом контексте Биґен сообщил, что Вашингтон тесно контактирует с Брюсселем.

"Я не буду говорить за ЕС или за Европейскую комиссию, но я знаю, что они также сейчас находятся в процессе доказывания обоснования перед тем, как ввести санкции. И мы работаем в тесном взаимодействии с ними", - подчеркнул американский чиновник.

Представитель Госдепа также не исключил введения секторальных и других видов санкционных ограничений против Беларуси, однако отметил, что Соединенные Штаты все же учитывают необходимость сохранения экономического благосостояния белорусского народа.

По сообщениям СМИ, страны Европейского Союза согласовали внесение в санкционный список 40 представителей белорусского режима.

В санкционном списке будут лица, которые принимали участие в фальсификации результатов президентских выборов и причастны к жестокому подавлению протестов.

По словам одного из дипломатов, список пока является неполным, поскольку до сих пор продолжаются дискуссии, должен ли быть в нем Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси.