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Власти Афганистана и "Талибан" открыли исторические переговоры, чтобы закончить десятилетия войны

Суббота, 12 сентября 2020, 12:59
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США и "Талибан" подписали историческое соглашение, чтобы закончить войну в Афганистане

Правительство Афганистана и боевики движения "Талибан" официально открыли свои первые в истории мирные переговоры, пытаясь завершить почти десятилетия кровопролитной войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Al Jazeera.

Церемония открытия переговоров состоялась в столице Катара Дохе.

Событие, которое враждующие стороны назвали исторической, является первой персонально встречей талибов и правительства Афганистана после почти 20 лет конфликта. Талибан всегда называл афганское правительство марионеткой Запада и отказывался от переговоров.

Основными докладчиками на субботний церемонии открытия стали председатель Высшего совета Афганистана по вопросам национального примирения Абдулла Абдулла, заместитель лидера "Талибана мулла" Абдул Гани Барадар и государственный секретарь США Майк Помпео.



Переговоры, на которых две враждующие стороны впервые общаться лицом к лицу, начнутся в понедельник.

Внутренние афганские переговоры должны были состояться в марте, но неоднократно затягивались из-за соглашения об обмене пленными, заключенное в рамках соглашения между США и "Талибаном".

Ожидается, что главными темами переговоров станет долгосрочное прекращение огня и политическое урегулирование конфликта. Переговоры могут затянуться на длительное время - даже на годы.

Начало переговоров стал последним шагом в серии дипломатической активности администрации Трампа перед ноябрьскими президентскими выборами в США.
Накануне Трамп объявил, что еще одна арабская страна нормализует отношения с Израилем.

Гражданская война в Афганистане продолжается с 1970-х годов. Войска США вошли в Афганистан почти 19 лет после терактов 11 сентября 2001 года.

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