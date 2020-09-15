Парламент Британии предварительно одобрил законопроект, который уничтожает договоренности о Brexit

Палата общин британского парламента в понедельник вечером предварительно одобрила противоречивый законопроект, который нарушает соглашение о Brexit с Европейским Союзом.

Депутаты поддержали проект закона о внутреннем рынке 340 голосами против 263, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Голосование состоялось после пятичасовых дебатов в парламентов, которые открыл премьер Борис Джонсон.

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В дальнейшем должны состояться еще четыре дня дебатов, во время которых депутаты могут попытаться внести поправки, которые могут полностью изменить содержание законопроекта или даже уничтожить его.

Противоречивый законопроект, который меняет элементы Соглашения о Brexit, преодолел первое препятствие в парламенте, несмотря на небольшое сопротивление среди консерваторов.

Законопроект о внутреннем рынке разрушает компромисс между Британией и ЕС по таможенным процедурам вокруг Северной Ирландии.

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Новый закон позволит Британии самостоятельно принимать решения по управлению перемещением товаров через Ирландское море, и, фактически, избавит ЕС возможности контролировать импорт в южной части Ирландии и далее на общий рынок ЕС в случае, если будет сохранена прозрачная ирландская граница.

Британский законопроект вызвал жесткую критику Европейского Союза. ЕС заявляет, что закон сорвет торговые переговоры и подтолкнет Соединенное Королевство к "жесткому" Brexit.

ЕС потребовал от Великобритании отказаться от основных частей законопроекта до конца сентября, в противном случае до конца года не будет заключено соглашение о будущей торговле.

Подробнее об этом читайте в материале: Британия против всех: как один документ разрушает договоренности с Лондоном о Brexit.