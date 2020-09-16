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Правительство Ирландии вышло из карантина после негативного теста у министра

Среда, 16 сентября 2020, 14:50

Правительство Ирландии вышел из карантина после того, как подозрение на коронавирус у министра здравоохранения не подтвердилось.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом сообщила пресс-служба правительства.

Напомним, 15 сентября министр здравоохранения Стефен Доннели сообщил, что чувствует себя плохо и сдал тест на коронавирус. Перед этим утром он присутствовал на общем заседании правительства.

В целях предосторожности все коллеги решили самоизолироваться. В итоге тест Доннели оказался отрицательным.

За последние сутки в Ирландии обнаружили 357 новых заражений. Последний раз более высокие суточные показатели регистрировали в конце апреля.

В то же время, в отличие от ряда стран Европы, Ирландия пока не приблизилась к своим рекордам "первой волны" эпидемии - более 1000 больных в сутки.

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