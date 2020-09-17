ЕС приветствовал вывод турецкого судна сейсмической разведки из спорных вод близ Греции

Евросоюз приветствовал недавний вывод турецкого судна сейсмической разведки Oruc Reis из спорных вод восточного Средиземноморья и призвал Анкару к аналогичным действиям в отношении Кипра.

Об этом заявил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности в среду вечером, сообщает "Европейская правда".

Представитель ЕС назвал отвод судна важным шагом, который открывает путь к конструктивному диалогу между Грецией и Турцией, и призвал принять аналогичное решение по Кипру.

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"Заявление Турции во вторник о продлении (международной автоматизированной системы оповещения) Navtex для бурового судна Yavuz вызовет дальнейшую напряженность и отсутствие безопасности в восточном Средиземноморье в тот момент, когда появилась возможность продолжить немедленную деэскалацию и возобновить диалог и переговоры, что является единственным путем к надежному решению", - говорится в заявлении представителя

Турецкое судно сейсмической разведки Oruc Reis вышло из спорных вод в восточном Средиземноморье, право на которые одновременно заявляют Греция и Турция, 13 сентября.

Греция назвала это положительным первым шагом в ослаблении напряженности между двумя странами. Впрочем Анкара заявляет, что этот шаг не означает отказа от ее прав в восточном Средиземноморье.

Последние попытки Турции проводить разведку месторождений в восточном Средиземноморье близ острова Кастеллоризо привели к значительной напряженности в отношениях с Грецией. Греция считает, что зона входит в ее континентальный шельф. Турция называет претензии Греции необоснованными.

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