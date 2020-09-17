Лукашенко лишил дипломатического ранга трех послов Беларуси

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, лишил трех послов дипломатического ранга за их поддержку оппозиции.

Соответствующие указы Лукашенко подписал 16 сентября, сообщили БЕЛТА в его пресс-службе.

Павел Латушко и Игорь Лещеня были лишены дипломатического звания чрезвычайного и полномочного посла в связи с совершением действий, порочащих государственную дипломатическую службу.

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Другим указом Лукашенко уволил Василия Марковича с должности посла в Латвии и лишил его дипломатического звания за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Бывший посол и бывший министр культуры Павел Латушко недавно вошел в президиум оппозиционного Координационного совета, пишет "Радио Свобода".

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня призывал прекратить насилие в Беларуси.

Посла Василия Марковича вызывали в латвийский МИД, чтобы объяснить заявление Лукашенко о том, что протесты в Беларуси финансируются, в частности, из Латвии.

Координационный совет оппозиции создан по инициативе бывшей кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Почти все члены президиума совета или задержаны, или находятся за пределами Беларуси.

Как сообщалось, Европарламент готовит резолюцию, в которой заявит о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и предложит признать Координационный совет оппозиции представительным органом белорусского народа.