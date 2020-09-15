Кулеба не видит угроз для безвиза Украины с ЕС

Глава МИД Дмитрий Кулеба уверен, что сейчас не существует никаких угроз для безвизового режима Украины с ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава МИД Украины сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

"Во-первых, я не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться, как вы сказали, в триединое братство, сестричество. Это как раз совместное усилие для всех нас, чтобы Украина продолжала движение в ЕС, в НАТО. Это абсолютно категорически...

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Во-вторых, я хочу очень четко заявить: нет никаких угроз для безвиза с ЕС", - сказал Дмитрий Кулеба.

Отдельно он подчеркнул, что не слышит от международных партнеров Украины претензий из-за разрушения антикоррупционной инфраструктуры.

"Я в силу работы много общаюсь с нашими партнерами, я не слышу каких предметных претензий к тому, что мы разрушили эту самую антикоррупционную инфраструктуру...", - подчеркнул министр.

Он заверил, что с партнерами происходит "нормальный диалог".

"Безусловно, мы говорим с нашими партнерами, разговариваем по всем вопросам, и не только о борьбе с коррупцией, но и о реформах в целом, но какого-то желтого, не говоря уже о красном свете, который нам выставляют, говорить не приходится. Есть нормальный диалог", - добавил министр.

Напомним, послы стран "Большой семерки" 3 сентября опубликовали заявление, в котором напомнили о необходимости прозрачного и политически нейтрального отбора руководителей антикоррупционных органов, в частности, САП.

Кроме того, ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также оно является одним из критериев по так называемому механизму приостановлении безвиза со стороны Евросоюза.

3 сентября Верховная Рада не смогла назначить представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры - не хватило голосов.