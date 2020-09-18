В Чехии ускорились темпы заражения коронавирусом: уже более 3 тысяч случаев за сутки

В Чехии впервые с начала эпидемии обнаружили более 3 тысяч случаев коронавирус за сутки – и это на следующий день, когда в стране впервые зафиксировали более 2 тысяч случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske noviny.

За последние сутки тесты показали заражение у 3130 человек, что аналогично показателю за весь март.

С начала сентября инфекция была выявлена у 19 539 человек, а всего с начала эпидемии - у 44 155 человек.

В настоящее время в Чешской республике насчитывается 20 289 инфицированных, большинство из которых имеют легкое течение заболевания.

Число госпитализированных и пациентов в тяжелом состоянии также растет.

В общей сложности жертвами эпидемии стали 489 человек, четверо из них скончались в четверг.

В Чешской Республике наблюдается один из крупнейших всплесков новых коронавирусных инфекций в Европе.

С поправкой на численность населения только Испания и Франция в этом месяце наблюдали больший скачок заболеваемости среди стран Европейского Союза.

Правительство Чехии отреагировало на всплеск заболеваемости усилением мер, включая ограничение часов работы баров с пятницы, запрет стоячих мероприятий в закрытых помещениях и расширение использования масок в школах.