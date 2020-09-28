Uber выиграл суд за продолжение деятельности в Лондоне

Сервис Uber выиграл апелляцию в суде, получив решение о том, что компания может продолжить работу в Лондоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Решение является важным для Uber на одном из ключевых рынков и большим ударом для мэра Лондона Садика Хана в его давней борьбе против компании. Впервые Хан отозвал лицензию Uber в 2017 году на том основании, что компания "не подходила" для работы в столице.

В ноябре Uber подал апелляцию на решение столичного транспортного управления Transport for London (TfL), которое лишило компанию лицензии на ведение деятельности, поскольку, по его словам, Uber разрешил 14 000 "мошеннических поездок" с нелицензированными водителями, что подвергало пассажиров риску.

Uber утверждал, что это сбой, которым злоупотребила "банда преступников", а не широко распространенная проблема безопасности.

В понедельник магистратский суд Вестминстера постановил, что Uber внес существенные изменения в свои системы и улучшил надзор и связь.

Следует отметить, что Верховный суд Великобритании рассматривает еще одно дело, которое может оказать огромное влияние на деятельность Uber.

Суд должен решить, являются ли водители Uber сотрудниками или независимыми подрядчиками в деле, поданном Союзом водителей приложений и курьеров (ADCU). Пока неясно, когда суд вынесет решение.