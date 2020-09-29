В Каталонии договорились, как будет работать правительство после судебного решения об отставке лидера

Политические силы "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) и Республиканские левые (ERC) договорились о работе правительства после того, как судебное решение об отстранении от должности нынешнего лидера Кима Торры вступит в силу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает La Vanguardia.

Пере Арагонес - вице-президент "Вместе за Каталонию" (председателем которой является Ким Торра), станет вице-президентом с функциями руководства правительством, тогда как сама должность и кресло главы (президента) в правительственной комнате останутся незанятыми, а институциональные ресурсы, предусмотренные для главы правительства, не будут использоваться.

Во встречах президентов (глав правительств автономных регионов) и похожих событиях от Женералитата Каталонии не будет участвовать никто, если только не будет предусматриваться важных переговоров и договоренностей.

Сам Ким Торра не будет играть никакой символической или непосредственной роли в действующем правительстве.

Напомним, накануне Верховный суд Испании подтвердил решение о запрете президенту (лидеру правительства) Каталонии Киму Торре занимать государственные должности в последующие полтора года.

Решение принято в ответ на апелляцию Торры и полностью подтверждает ранее вынесенное решение Верховного суда Каталонии от 19 декабря 2019 года.

Суд признал Торру виновным за отказ снять желтые ленты и баннеры в поддержку заключенных каталонских политиков со здания штаб-квартиры правительства Каталонии в Барселоне перед выборами 28 апреля.

Желтые ленты каталонские сепаратисты демонстрируют в поддержку своих лидеров движения за независимость, заключенных за причастность к референдуму в 2017 году. ЦИК заявила, что указанная символика была инструментом политической пропаганды и нарушала законодательство о ведении предвыборной агитации.