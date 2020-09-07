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Глава МИД Латвии объяснил, зачем режим Лукашенко запугивает "наращиванием НАТО"

Понедельник, 7 сентября 2020, 19:22

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич считает, что официальный Минск делает заявления о наращивании мощи НАТО в пропагандистских целях.

Об этом Ринкевич заявил в понедельник вечером, после разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает "Европейская правда".

Ринкевич рассказал, что обсудил со Столтенбергом последние события, касающиеся региональной безопасности, и ситуацию в Беларуси. Он также прокомментировал последние заявления Минска об угрозах со стороны НАТО.

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"Заявления белорусских властей о "наращивании военной мощи" Североатлантического альянса полностью безосновательны, они служат пропагандистским целям режима", - написал глава латвийского МИД в своем официальном Twitter-канале.

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, в последнее время неоднократно выступал с похожими заявлениями относительно НАТО. В своих высказываниях он не исключил преобразования Беларуси "в театр военных действий".

В НАТО объясняли Лукашенко, что угроз со стороны Альянса для Беларуси нет, и силы блока в Балтийском регионе носят оборонительный характер и были развернуты еще до кризиса в Беларуси.

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