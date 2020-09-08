В Австрии более 100 человек случайно получили деньги от США на преодоление последствий коронавируса

В Австрии сотни граждан получили чеки от США на сумму не менее 1200 долларов, предназначенные для помощи американцам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

Среди получателей был 73-летний пенсионер Манфред Барнрайтер из Линца, который сказал, что обнаружил в своей почте чек с пометкой "выплата по ликвидации экономического влияния президентом Дональдом Трампом".

Мужчина сначала подумал, что это мошенничество. Но ему стало интересно, и он отнес чек в банк, где проверка подтвердила, что чек действительно поступил от правительства США.

США начали рассылать подобные чеки налогоплательщикам весной, чтобы смягчить экономические последствия пандемии.

Барнрайтер сказал, что не знает, почему он его получил, но предположил, что из-за того, что он работал в Нью-Джерси официантом несколько лет в 1960-е годы и в результате получает небольшую пенсию из США.

Однако его жена тоже получила такой чек, хотя никогда не выезжала в США. Выплаты в США были ограничены суммой 1200 долларов на человека, но 2400 долларами на пару, если их последняя налоговая декларация показывала, что они совместно заработали меньше 150 000 долларов в год.

Руководители австрийских банков сообщили, что чеки, вероятно, были отправлены за границу по ошибке. Герхард Мейсл, руководитель отдела качества данных и оцифровки банка Sparkasse в Верхней Австрии, сообщил, что некоторые получатели в какой-то момент были налогоплательщиками США, а другие, в том числе некоторые бывшие помощницы по хозяйству, некоторое время жили в США.

Пол Кайзер, глава филиала банка Raiffeisen в Линце, сказал, что неожиданные выплаты, вероятно, были вызваны административной ошибкой, отметив, что США также случайно отправили чеки умершим гражданам.

Кайзер сказал, что вполне возможно, хотя и маловероятно, что США захотят вернуть деньги.