Премьер Польши о "Северном потоке-2": Германия получила последний сигнал тревоги

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, события в Беларуси и отравление российского оппозиционера Алексея Навального является последним сигналом тревоги для того, чтобы Германия остановила строительство газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Моравецкий заявил в интервью Bloomberg TV.

"Навальный - очень печальный пример того, как Россия обращается со своими гражданами и лидерами оппозиции. Это должно быть не только строго осуждено, должны быть санкции", - убежден Моравецкий.

Он выразил надежду, что дискуссия относительно остановки строительства "Северного потока-2", которая началась в Германии, повлияет на решение Берлина по трубопроводу.

"Слыша, что говорят лидеры в Германии, например Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Армин Лашет или Фридрих Мерц, я думаю, что люди, которые принимают решения, изменят их", - отметил Моравецкий.

По его мнению, Германия постепенно признает, что строительство газопровода является политическим проектом.

"Последние события в Беларуси, где Путин явно угрожает вторжением, и то, что он сделал с Навальным, должны стать последним сигналом тревоги для Германии в контексте "Северного потока-2", - считает Матеуш Моравецкий.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель уже не исключает, что газопровод "Северный поток-2" может попасть под санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее Меркель не раз подтверждала, что "Северный поток-2" будет завершен. Она заявляла, что вопрос газопровода и отравления Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен.