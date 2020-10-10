Берлин призвал Баку и Ереван искать длительное решение конфликта вокруг Карабаха

Германия приветствует договоренность Азербайджана и Армении о перемирии, но призывает к поиску длительного разрешения конфликта.

Об этом говорится в заявлении МИД Германии, сообщает "Европейская правда".

"Правительство Германии приветствует достигнутое в Москве соглашение о гуманитарном перемирии между Арменией и Азербайджаном и призывает обе стороны соблюдать режим прекращения огня и любой ценой избегать дальнейших жертв", - говорится в заявлении.

Также в МИД Германии поздравили заявленную готовность обеих стран начать предметные переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования конфликта.

"Мы призываем Армению и Азербайджан сейчас интенсивно работать над мирным и прочным урегулированием конфликта " - заявили в МИД Германии.

Как сообщалось, Армения и Азербайджан на переговорах в Москве в гуманитарных целях договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября.

Премьер-министр Армении ранее заявил о готовности Еревана идти на компромиссы в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, но лишь при условии аналогичных шагов со стороны Баку.

Европейский Союз готов оказать всестороннюю поддержку для прекращения конфликта в Нагорном Карабахе, но в первую очередь полагается на Минскую группу ОБСЕ в этом вопросе.