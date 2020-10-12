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Германия предложила включить Лукашенко в санкционный список ЕС

Понедельник, 12 октября 2020, 11:45

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко должен войти в санкционный список Европейского Союза.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в понедельник перед встречей с европейскими коллегами в Люксембурге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

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"Мы должны признать, что со времени нашей последней встречи ничего не улучшилось. Режим Лукашенко продолжает осуществлять насилие, мы все еще наблюдаем аресты мирных демонстрантов", - сказал Маас.

"Я предложил проложить путь к новому пакету санкций, и Лукашенко должен быть одним из людей в этом санкционном списке", - добавил он.

На встрече в Люксембурге министры утвердят новые выводы в отношении Беларуси. Как сообщала "ЕвроПравда", ожидается, что в документах министры допустят возможность персональных санкций против самопровозглашенного президента Лукашенко.

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2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси - но в санкционном списке не было фамилии Лукашенко.

ЕС решил не наказывать персонально Лукашенко за фальсификацию выборов и подавления протестов, чтобы сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога.

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