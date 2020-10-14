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Brexit: на саммите ЕС лидеры заявят о нехватке прогресса по соглашению - СМИ

Среда, 14 октября 2020, 10:42

Лидеры Европейского союза, которые соберутся в Брюсселе в четверг и пятницу для обсуждения Brexit, скажут, что прогресс в переговорах с Британией "все еще недостаточен" для заключения нового торгового соглашения.

Об этом говорится в проекте решения саммита,  увиденном агентство мReuters, передает "Европейская правда".

27 лидеров стран ЕС планируют сказать своему переговорщику Мишелю Барнье, чтобы он активизировал переговоры с Британией для достижения и реализации соглашения с 1 января 2021 года, но также решат активизировать экстренную подготовку к резкому экономическому расколу без соглашения, чтобы избежать тарифов или квот.

Лидеры также скажут Британии, что она должна полностью выполнить свое предварительное соглашение о Brexit.

Напомним, в начале осени премьер Британии Борис Джонсон уже заявлял, что если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения о будущих отношениях до середины октября, то его страна будет готова принять это и двигаться дальше".

Еврокомиссия направила Британии предупреждение о нарушении соглашения о Brexit в связи с принятием проекта "О внутренний рынок", что уничтожает предыдущие договоренности.

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