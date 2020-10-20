Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

США расширили санкции против "Северного потока-2" - WSJ

"Золотые паспорта": Еврокомиссия запустила процедуру нарушений против Кипра и Мальты

США лишили виз сотрудников российского "Аэрофлота" за многомиллионную контрабанду Apple

Зеленский рассказал, как ему удалось снять усталость мира от Украины






Германия на фоне пандемии инвестирует миллионы евро в модернизацию систем вентиляции

Вторник, 20 октября 2020, 10:36

Правительство Германии инвестирует 500 млн евро в улучшение систем вентиляции в общественных зданиях, чтобы помочь остановить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Гранты пойдут на улучшение циркуляции воздуха в государственных учреждениях, музеях, театрах, университетах и ​​школах.

Читайте также
Меркель призвала немцев за возможности оставаться дома

Вирусы распространяются крошечными каплями, которые выдыхают инфицированные люди, особенно когда чихают или кашляют. Исследования показывают, что вирусы могут оставаться в воздухе комнаты не менее восьми минут.

Холодная погода создает риски заражения для большего количества людей, поскольку они проводят больше времени в помещениях.

Основная цель немецкого правительства - модернизировать существующие системы кондиционирования воздуха вместо того, чтобы устанавливать новые, что стоит дороже.

Читайте также
Меркель: ближайшие недели решат, как Германия будет жить во время пандемии зимой

Стоимость каждой модернизации составит не более 100 000 евро. Финансирование также выделяется для датчиков содержания CO2, которые показывают, когда воздух в комнате становится несвежим.

Гранты начнут выделять со вторника. Правительство также хочет, чтобы школы, в которых отсутствует центральная система кондиционирования воздуха, имели хотя бы мобильные очистители воздуха.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Коронавирус
powered by lun.ua