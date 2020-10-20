Германия на фоне пандемии инвестирует миллионы евро в модернизацию систем вентиляции

Правительство Германии инвестирует 500 млн евро в улучшение систем вентиляции в общественных зданиях, чтобы помочь остановить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Гранты пойдут на улучшение циркуляции воздуха в государственных учреждениях, музеях, театрах, университетах и ​​школах.

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Вирусы распространяются крошечными каплями, которые выдыхают инфицированные люди, особенно когда чихают или кашляют. Исследования показывают, что вирусы могут оставаться в воздухе комнаты не менее восьми минут.

Холодная погода создает риски заражения для большего количества людей, поскольку они проводят больше времени в помещениях.

Основная цель немецкого правительства - модернизировать существующие системы кондиционирования воздуха вместо того, чтобы устанавливать новые, что стоит дороже.

Стоимость каждой модернизации составит не более 100 000 евро. Финансирование также выделяется для датчиков содержания CO2, которые показывают, когда воздух в комнате становится несвежим.

Гранты начнут выделять со вторника. Правительство также хочет, чтобы школы, в которых отсутствует центральная система кондиционирования воздуха, имели хотя бы мобильные очистители воздуха.