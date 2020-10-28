Суд Амстердама удовлетворил запрос Украины об отводе судьи по делу "скифского золота"

Апелляционная палата суда Амстердама в среду удовлетворила ходатайство Украины против одного из судей, которого обвинили в предвзятости и связях с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландский портал Het Parool.

В апелляционном деле Украина и четыре музея Крыма спорят за произведения искусства, предоставленные для выставки музею Алларда Пирсона в 2013 году. Поскольку Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года, музею Алларда Пирсона уже не было ясно, кому вернуть произведения.

Украина просила об отводе судьи в связи с выявлением дополнительных материалов, что, по ее мнению, свидетельствуют о предвзятости судьи и его связях с Россией.

1 ноября 2019 года суд в Гааге отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело "скифского золота". В решении говорится, что суд не увидел никаких обстоятельств, которые бы свидетельствовали о предвзятости судьи.

Производство по существу было приостановлено до решения вопроса об отводе. Позже Украина во второй раз подала ходатайство об отводе судьи.

По информации Минюста Украины, судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК "ЮКОС", то есть фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересанта в решении дела в пользу "Промнефтьстрой".

Представительство интересов "Промнефтьстроя" он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев по делу "скифского золота".

Апелляционный суд Амстердама 28 октября этого года вынес решение в пользу украинской стороны. По данным суда, в ходе первой попытки отвода была представлена неполная или неправильная информация по ряду моментов.

"Такой способ предоставления информации подорвал доверие стороны к суду, - постановила Апелляционная палата. - Это может создать видимость предвзятости со стороны судьи".

Напомним, 14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине скифское золото, которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее.

В январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.