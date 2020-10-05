Париж из-за коронавируса закрывает бары, рестораны будут регистрировать всех посетителей

Париж полностью закроет все бары со вторника, а город будет объявлен "зоной максимального предупреждения" из-за высоких показателей заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Подробная информация о новых ограничениях будет объявлена ​​в понедельник, карантинные меры продлятся две недели. В воскресенье Франция сообщила о 12 565 новых случаях коронавируса.

Максимальный уровень тревоги во Франции вступает в силу, когда уровень инфицирования в определенном регионе превышает 250 на 100 000 человек и не менее 30% коек интенсивной терапии зарезервированы для пациентов с Covid-19.

"Эти меры, незаменимые в борьбе с распространением вируса, будут применяться к Парижу и трем непосредственно окружающим его департаментам в течение двух недель", - пояснили в канцелярии премьер-министра.

Рестораны в городе должны будут установить новые санитарные условия, чтобы оставаться открытыми, а лекционные залы университетов должны быть заполнены не более чем наполовину.

Рестораны и бистро, в которых подают как еду, так и алкоголь, могут оставаться открытыми, если они регистрируют контактные данные клиентов и закрываются в 22:00.

В заявлении говорится, что работа на дому должна стать приоритетом "сейчас как никогда".

На прошлой неделе во втором по величине городе страны Марселе закрыли бары и рестораны.