Microsoft вложит $1 млрд в строительство дата-центров в Греции

Компания Microsoft объявила о планах построить три центра обработки данных в Афинах, предоставив крайне необходимые инвестиции в размере до 1 миллиарда долларов греческой экономике, которая была поражена пандемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Эта новость была объявлена ​​в понедельник американским технологическим гигантом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Ей предшествовали девять месяцев конфиденциальных переговоров по соглашению, которое также включает в себя программы обучения цифровым навыкам для примерно 100 000 работников государственного и частного сектора, а также преподавателей и студентов.

"Эти значительные инвестиции являются отражением нашей уверенности в греческой экономике, в греческом народе и греческом правительстве", - сказал президент Microsoft Брэд Смит на церемонии, состоявшейся в Музее Акрополя в центре Афин.

"Это не то, что мы делаем часто, и это не то, что мы делаем легко", - добавил он.

Греция недавно вышла из многолетнего финансового кризиса, но ее экономика сильно пострадала от пандемии.

Пандемия COVID-19 обнаружила сильную зависимость страны от туризма. Правительство Мицотакиса заявляет, что хочет изменить баланс греческой экономики во время ее восстановления, развивая энергетический, технологический и оборонный сектора, надеясь переманить назад десятки тысяч выпускников, которые покинули страну во время кризиса.

"Мы начинаем создавать условия для их возвращения", - сказал Мицотакис. "Создание дата-центров повышает привлекательность страны для инвестиций... В Греции есть солнце, и теперь она получает облако", - добавил он.

В настоящее время Microsoft имеет центры обработки данных в 26 странах, в том числе семь в Европейском Союзе. Компания, базирующаяся в Редмонде, штат Вашингтон, уже работает с греческим правительством над проектом дополненной реальности в древней Олимпии, на родине Олимпийских игр.