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Зеленский собрался с визитом в Британию, планируется подписание соглашений

Понедельник, 5 октября 2020, 17:16

Президент Украины Владимир Зеленский 7-8 октября посетит с официальным визитом в Британию вместе с женой, во время визита планируется подписание ряда соглашений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ключевой встречей во время визита будет встреча с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. После нее состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве - которая заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

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Кроме того, должны подписать ряд других документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержке двусторонних проектов.

Как ранее сообщала "Европейская правда", во время визита президента Украины в Великобритании подпишут меморандум о строительстве в Украине ракетных катеров. Кораблей такого типа в Украине сейчас вообще нет, хотя они являются ключевым звеном, которое способно обеспечить сопротивление предполагаемому нападению агрессора с моря.

Подробнее об этом читайте в статье: Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС

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