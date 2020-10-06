Пристайко рассказал о новом соглашении Украины с Британией: "будете удивлены"

Украина и Великобритания подпишут новое соглашение о стратегических отношениях во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон 7-8 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал в интервью Голосу Америки посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Огромный документ. Много сотень страниц. Думаю, публика будет удивлена, когда документ будет подписываться лидерами, на столе вы увидите огромную стопку бумаг. Это соглашение установит стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией. Это фактически соглашение о постоянном политическом взаимодействии и торговле. Это соглашение примерно такое же, как мы подписывали ассоциативное соглашение с Европейским союзом", - сказал Пристайко.

Пристайко признал, что неудовлетворительным пока остается вопрос британских виз для украинских граждан, но Лондон это признает и в ближайшее время министры иностранных дел должны обсудить этот вопрос отдельно.

"Квоты отдельно, торговля отдельно, высокий политический уровень сотрудничества также замечательный фон для миграционной части. Процесс чувствителен для внутренней политики как Украины, так и Великобритании. Но как минимум мы можем говорить об упрощении тех процедур, которые больше всего донимают украинцев", - добавил он.

Как ранее сообщала "Европейская правда", во время визита президента Украины в Великобританию подпишут меморандум о строительстве в Украине ракетных катеров.

Кораблей такого типа в Украине сейчас вообще нет, хотя они являются ключевым звеном, которое способно обеспечить сопротивление предполагаемому нападению агрессора с моря.

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