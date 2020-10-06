В Британии нацелились на мировое лидерство в ветровой энергетике

Премьер Британии Борис Джонсон считает, что уже через десять лет каждый дом в стране будет получать электроэнергию из прибрежных ветровых электростанций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Премьер планирует выделить 160 млн фунтов стерлингов (208 млн долларов) на модернизацию портов и заводов для строительства турбин.

План направлен на создание 2 тысяч рабочих мест в строительстве и поддержку еще 60 000 человек.

По этой схеме деньги будут инвестированы в производство на севере Англии, а также в участки в Шотландии и Уэльсе.

Джонсон заявил, что правительство повысило целевую мощность для морской ветроэнергетики до 2030 года с 30 до 40 гигаватт.

Эти обязательства являются первым этапом 10-пунктового правительственного плана "зеленой промышленной революции".

По словам Джонсона, Британия должна стать "мировым лидером в сфере чистой энергии ветра".

"Ваш чайник, ваша стиральная машина, ваша плита, ваше отопления, ваш электромобиль - все это получит свое питание чисто и без ущерба для окружающей среды от бризов, дующих вокруг этих островов", - утверждает британский премьер.

Ранее Джонсон дал обещание на Саммите ООН по биоразнообразию в Нью-Йорке защитить 30% британских земель в качестве "стимулятора биоразнообразия".