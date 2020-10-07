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Берлин запрещает работу баров и магазинов, встречи в парках в ночное время

Среда, 7 октября 2020, 13:33

Немецкая столица вводит новые ограничения для работы бизнеса ночью, а также другие запреты, чтобы справиться с ростом ежедневных случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Рестораны, бары, местные магазины и другие предприятия будут закрыты с 23:00 до 06:00, объявил Сенат Берлина. Руководство города сообщило, что ограничения вступят в силу 10 октября и будут действовать до 31 октября.

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В ночное время частные собрания людей будут ограничены до пяти человек, проживающих в разных домах.

Также будут запрещены встречи в парках в ночное время.

Не в ночное время встречаться в помещениях позволят максимум 10 лицам вместо 25.

Запланированы исключения для автозаправочных станций. Но они не смогут продавать алкоголь ночью.

Четыре района Берлина с общей численностью населения в 1 млн человек теперь классифицируются как зоны высокого риска. Количество случаев коронавируса в них превышает 50 на 100 000 жителей в течение семи дней.

В ответ на ситуацию в Берлине северные земли Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония ввели обязательный карантин или тестирования для внутренних путешественников из столицы.

Как сообщалось, Париж в связи с коронавирусом закрывает бары, рестораны должны регистрировать всех посетителей.

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