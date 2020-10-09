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Украина уже через два года сможет инициировать пересмотр условий торговли с Британией

Пятница, 9 октября 2020, 13:08

Подписанное накануне соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией предусматривает беспрецедентно быстрый пересмотр условий торговли.

Об этом говорится в статье "Флот, торговля и шаг к безвизу: о чем договорились во время визита Зеленского в Британию".

Сейчас торговый раздел британского соглашения сформирован как "уменьшенная копия" украинского соглашения с ЕС: туда попали как преимущества, так и недостатки.

Как пояснил торговый представитель Украины Тарас Качка, причина этого - в ранее принятом принципиальном решении делать новое соглашение методом copy-paste с европейского, для экономии времени на переговоры. Впрочем, по его словам, все эти проблемы Украина сможет решить за несколько лет.

"Британское соглашение предусматривает беспрецедентно быстрый пересмотр - уже через два года можно будет договариваться о новых условиях, исходя из реальных объемов торговли. А по одной из товарных позиций - мясу птицы - можно будет начать пересмотр, даже не дожидаясь двух лет", - говорится в статье.

Учитывая тот фактор, что по ряду товарных линий такой пересмотр потребуется самым британцам - есть основания надеяться, что обновленные условия торговли будут лучше, говорится в статье.

"Главное - начать диалог. Это значит, что мы получим все, что нам нужно. Пусть не сразу, а через два-три года", - уверяет Тарас Качка.

Как сообщалось, Великобритания согласилась начать диалог с целью взаимного упрощения визового режима.

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