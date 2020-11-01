В НАПК ответили на письмо из Совета Европы о неприпустимости обновления КСУ

Национальное агентство по предупреждению и противодействию коррупции (НАПК) ответило на письмо из Совета Европы, в котором говорится о недопустимости обновления Конституционного суда, и подчеркивает, что быстрое восстановление антикоррупционной инфраструктуры невозможно, если решение КСУ не изменится.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Решая вопрос быстрого восстановления антикоррупционной системы, следует учесть, что оно невозможно при условии неизменности решения КСУ", - заявляет НАПК.

НАПК отмечает, что в ситуации вокруг решения КС важно учитывать три обстоятельства. Первое- что Конституционный суд своим решением дважды нарушил Конституцию.

"Суд вмешался в полномочия парламента, отметив, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений, а также умышленная неподача декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений. Согласно Конституции Украины, определение того, какое деяние является преступлением, относится исключительно к полномочиям законодательной ветви власти.

Это значит, что вернуть уголовную ответственность за декларирование недостоверных сведений, а также восстановить равенство всех ветвей власти, приняв новый закон, невозможно. Любой закон, который будет возвращать уголовную ответственность, автоматически будет считаться неконституционным в связи с этим решение КСУ", - аргументирует НАПК.

Второе нарушение, пишет НАПК, заключается в том, что КСУ мог принимать решения только относительно положений законодательства о предотвращении коррупции, которые обжаловались в конституционном представлении. Но судьи нарушили требования Конституции и отменили положения закона "О предупреждении коррупции", которые не обжаловались в представлении 47 народных депутатов.

Кроме того, отмечает НАПК, быть судьей в собственном деле запрещено основополагающими принципами права - принимая это решение, судьи действовали в собственных интересах.

"За отмененными положениями антикоррупционного законодательства проводилась процедура привлечения к административной и уголовной ответственности трех судей КСУ - Мойсыка, Слиденко и Завгородней. Об этом факте они были осведомлены, однако, не заявили об отводе, а отменили соответствующие нормы. В день вынесения решения был установлен факт недекларирования 3,6 млн грн судьей Головатым, который был знаком с этим фактом на время участия в заседании", - объясняют в НАПК.

Также Нацагентство указывает на то, что решение КС о недопустимости контроля подачи деклараций и конфликта интересов у всех судей наравне с другими публичными служащими противоречит предыдущим выводам Венецианской комиссии по аналогичному вопросу.

"Так Венецианская комиссия в деле об изменениях в Судебный кодекс в Армении отмечает, что проверка деклараций органом, который не относится к судебной власти, является лучшим решением, чем создание отдельного института для судей.

"В этом случае возможны два решения: или создать специальный орган в рамках судебной власти, который будет ответственным за проверку финансовых деклараций судей, или поручить эту функцию внешнему органу, который проверяет декларации всех публичных служащих", - говорится в решении Венецианской комиссии.

"Первое решение лучше для независимости судей, но ему не хватает прозрачности, что может привести к корпоративистскому поведению. Следовательно, разработчики пакета предпочли вторую модель: именно КПК (ред. - Комиссия по предупреждению коррупции Армении) проверяет финансовые декларации судей наравне с другими публичными служащими, и который сейчас имеет полномочия начинать дисциплинарное производство против судей", - добавляется в отчете", - напоминает НАПК.

Кроме того, указывает Нацагентство, ранее GRECO - орган Совета Европы по антикоррупционному мониторингу - положительно оценил систему декларирования.

"В своих отчетах GRECO положительно оценивает созданную в Украине систему декларирования ... Хотя в отчетах-оценках GRECO есть специальный раздел "Предотвращение коррупции в отношении судей", отсутствуют какие-либо рекомендации по созданию отдельного органа для сбора, хранения и проверки их деклараций", - добавляют в НАПК.

Напомним, накануне руководители двух институтов Совета Европы, ответственных за вопросы антикоррупции и верховенства права - GRECO и Венецианской комиссии соответственно - раскритиковали законопроект Зеленского о преодолении конституционного кризиса и письменно призвали Верховную Раду не принимать его.

В Совете Европы заявили, что знают о конституционном кризисе в Украине и соглашаются с тем, что борьба с коррупцией в судебной системе необходима, но просят учесть другие пути выхода из этого кризиса.

Ранее ряд международных партнеров заявили, что решение КС поставило под сомнение международные обязательства Украины.

Согласно анализу ЕвроПравды, решение, опубликованное КС 28 октября, в случае безусловного выполнения было бы способно нанести непоправимый вред евроинтеграции Украины. Подробнее об этом в редакционной статье "Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим".